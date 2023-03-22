ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тепер тільки румунська. Санду підписала закон про мову в Молдові

Новость на русском →
Молдова, Середа 22 березня 2023 18:31
Тепер тільки румунська. Санду підписала закон про мову в Молдові Фото: президент Молдови Майя Санду (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 березня, в Молдові ввійшов в силу закон про визнання румунської мови - державною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду.

"Сьогодні я ввела в силу Закон, який підтверджує історичну та незаперечну істину: державною мовою Республіки Молдова є румунська", - заявила Санду.

За її словами, румунська мова повинна і може стати каталізатором консолідації суспільства. А для цього всі громадяни Молдови повинні її поважати, вивчати та розмовляти нею.

"Незалежно від того, чи це наша рідна мова, чи ми вивчили її протягом життя, завдяки румунській мові нам не потрібні перекладачі: ми розуміємо один одного з одного слова і кажемо - в один голос - що "солодке слово приносить багато", - додала президент.

Нагадаємо, 16 березня парламент Молдови остаточно ухвалив мовний закон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Мая Санду
NEWS
Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим
Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна