Тепер тільки румунська. Санду підписала закон про мову в Молдові

Сьогодні, 22 березня, в Молдові ввійшов в силу закон про визнання румунської мови - державною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду.

"Сьогодні я ввела в силу Закон, який підтверджує історичну та незаперечну істину: державною мовою Республіки Молдова є румунська", - заявила Санду.

За її словами, румунська мова повинна і може стати каталізатором консолідації суспільства. А для цього всі громадяни Молдови повинні її поважати, вивчати та розмовляти нею.

"Незалежно від того, чи це наша рідна мова, чи ми вивчили її протягом життя, завдяки румунській мові нам не потрібні перекладачі: ми розуміємо один одного з одного слова і кажемо - в один голос - що "солодке слово приносить багато", - додала президент.

Нагадаємо, 16 березня парламент Молдови остаточно ухвалив мовний закон.

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