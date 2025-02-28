Трамп вперше в історії хоче запровадити державну мову в США, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Це рішення є важливим кроком у мовній політиці країни, адже за свою майже 250-річну історію США ніколи не мали національної мови на федеральному рівні. І хоча англійська є найбільш поширеною, в країні розмовляють сотнями мов, що є наслідком багатокультурного суспільства, яке сформувалося завдяки великій хвилі імміграції з усього світу.

За даними видання, президент Трамп планує підписати указ, який вперше в історії країни зробить англійську мовою офіційною на федеральному рівні в США .

Мовні питання в різних країнах

Зауважимо, що США не перша країна, що вирішила узаконити єдину офіційну мову. Зокрема у 2023 році в Молдові ввійшов в силу закон про визнання румунської мови - державною.

Того ж року в країні набув чинності закон, який змінив "молдавську" на румунську мову в Конституції та інших державних законах.

Варто зазначити, що встановлення єдиної офіційної мови забезпечує єдність у комунікації, сприяє розвитку культури та освіти, а також зміцнює державний суверенітет.

Наприклад, в Україні українська мова є мовою офіційного спілкування в органах державної влади, судочинстві та навчальних закладах, що підкреслює її важливість у суспільному житті.

Зауважимо, що минулого року в Україні порушили питання щодо того, щоб російську та білоруську виключити з переліку мов, що підлягають захисту в Україні.

Важливо зазначити, що російський диктатор Володимир Путін, щоб виправдати вторгнення, неодноразово використовував аргумент, що в Україні нібито більшість населення розмовляє російською мовою.

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