Трамп подписал указ о признании английского официальным языком США

1 марта 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исторический указ, который официально провозглашает английский язык национальным и официальным языком Соединенных Штатов Америки. Это первое такое решение в истории страны.

Указ подчеркивает, что с момента основания США английский язык был основным средством коммуникации и отражал основные документы нации, включая Декларацию независимости и Конституцию.

В документе указано, что признание английского языка как официального будет способствовать единству и развитию общей американской культуры, а также поможет новым гражданам интегрироваться в общество и добиваться успеха в американской реальности.

"Знание английского языка открывает двери для экономического развития и помогает новым гражданам активно участвовать в жизни своих сообществ, соблюдать национальные традиции и вносить свой вклад в наше общество", - говорится в указе.

Трамп также отметил важность единого официального языка для обеспечения эффективной работы правительства и создания сплоченного гражданского общества.

Документ также подчеркивает историческую значимость английского языка как средства единения различных культур в США, ведь многие граждане страны являются носителями разных языков, но английский всегда был языком общего общения.

Этот указ создает новый этап в развитии США, фиксируя английский как основу для дальнейшего развития страны, ее национальных ценностей и демократических принципов.