Трамп подписал указ о признании английского официальным языком США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который провозглашает английский язык официальным на территории Соединенных Штатов. Это первый подобный шаг в истории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ Белого дома.
1 марта 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исторический указ, который официально провозглашает английский язык национальным и официальным языком Соединенных Штатов Америки. Это первое такое решение в истории страны.
Указ подчеркивает, что с момента основания США английский язык был основным средством коммуникации и отражал основные документы нации, включая Декларацию независимости и Конституцию.
В документе указано, что признание английского языка как официального будет способствовать единству и развитию общей американской культуры, а также поможет новым гражданам интегрироваться в общество и добиваться успеха в американской реальности.
"Знание английского языка открывает двери для экономического развития и помогает новым гражданам активно участвовать в жизни своих сообществ, соблюдать национальные традиции и вносить свой вклад в наше общество", - говорится в указе.
Трамп также отметил важность единого официального языка для обеспечения эффективной работы правительства и создания сплоченного гражданского общества.
Документ также подчеркивает историческую значимость английского языка как средства единения различных культур в США, ведь многие граждане страны являются носителями разных языков, но английский всегда был языком общего общения.
Этот указ создает новый этап в развитии США, фиксируя английский как основу для дальнейшего развития страны, ее национальных ценностей и демократических принципов.
Напомним, что недавно американский президент Дональд Трамп ранее планировал подписать новый указ, после чего Соединенные Штаты Америки должны были получить единый официальный язык.
По данным издания, президент Трамп планировал подписать указ, который впервые в истории страны сделал бы английский язык официальным на федеральном уровне в США.
Кроме того, США не первая страна, решившая узаконить единый официальный язык. В частности, в 2023 году в Молдове вошел в силу закон о признании румынского языка - государственным.
В том же году в стране вступил в силу закон, который изменил "молдавский" на румынский язык в Конституции и других государственных законах.