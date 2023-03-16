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Парламент Молдови остаточно ухвалив мовний закон

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Четвер 16 березня 2023 16:12
Парламент Молдови остаточно ухвалив мовний закон Фото: Парламент Молдови остаточно ухвалив мовний закон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 16 березня, парламент Молдови схвалив перейменування державної мови з молдавської на румунську. Рішення схвалили 58 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Після голосування депутати ПАС встали, вигукуючи: "Браво". "Вітаю. Трохи запізно для цього голосування", - сказав спікер парламенту Ігор Гросу.

Зі свого боку, депутати від Блоку комуністів і соціалістів прийшли з кількома плакатами.

У всьому законодавстві Молдови словосполучення "румунська мова" буде замінено на "молдовську мову". Терміни "офіційна мова", "державна мова" і "рідна мова" також будуть замінені.

Протягом 30 днів із дня набрання законом чинності органи державної влади, які мають компетенцію ухвалювати, затверджувати або видавати нормативні акти, що поступаються закону, внесуть необхідні поправки.

Нагадаємо, 2 березня парламент Молдови схвалив закон про державну мову у першому читанні. Проте голосування відбулося із бійкою.

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