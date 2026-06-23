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Трамп перечислил "очень плохих" союзников по НАТО во время войны с Ираном

01:50 23.06.2026 Вт
2 мин
Президент США также раскритиковал британского премьера Кира Стармера, который объявил об отставке
aimg Юлия Маловичко
Трамп перечислил "очень плохих" союзников по НАТО во время войны с Ираном Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Американский лидер Дональд Трамп вновь раскритиковал НАТО за недостаточную помощь в Ормузском проливе, назвав Германию и Италию "очень плохими" союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking News.

Как известно, ряд стран НАТО отказал Вашингтону в предоставлении доступа к военным базам на их территориях в Европе для проведения военных маневров США в отношении Ирана. Союзники также отказали Трампу в помощи, касающейся действий в Ормузском проливе.

"Они не были с нами. Я говорю: если мы защищаем их от России, мы тратим все эти деньги, мы хотим, возможно, помощи в мелочах... Они говорят: нет. Неразумно говорить такое", - сказал президент США.

Он также конкретизировал, кто из союзников по военному блоку вел себя "очень плохо".

"Знаете что? Италия вела себя очень плохо. Германия вела себя очень плохо, да и другие страны", - подчеркнул Трамп.

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Помимо сказанного глава Белого дома подверг критике главу правительства Великобритании Кира Стармера, который объявил об отставке.

Конфликт США и Италии

Как известно, ранее Трамп направил свою критику в адрес итальянского премьера Джорджи Мелони за отказ помогать в Ормузе. Конфликт между политиками продолжается до сих пор - недавно после саммита G7 в Париже Трамп и Мелони вновь обрушились с обвинениями друг на друга.

Президент США обвинил итальянского премьер-министра в том, что она настойчиво просила его сделать совместное фото в кулуарах саммита G7, однако политик опровергла слова главы Белого дома.

Это, в свою очередь, привело к определенным последствиям - ряд итальянских чиновников отменили свои деловые визиты в США.

Конфликт США и Германии с Великобританией

Помимо Италии, Трампу отказались помогать в Ормузском проливе и Лондон с Берлином, за что расплата также уже наступила.

Как известно, Трамп сократил военное присутствие в Германии, выведя из страны более 5000 американских военнослужащих.

Кроме того, президент США сократил прочую военную помощь Берлину и Лондону - последний также сначала отказал американскому лидеру помочь в Ормузском проливе, однако впоследствии британские власти предложили направить на Ближний Восток авиацию - Трамп назвал этот шаг запоздалым.

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