Трамп перепитає у Путіна щодо слів Зеленського про допомогу Ірану від РФ

США неодноразово отримували сигнали від України про військову допомогу Росії Ірану. Наразі є реакція глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає The White House.

Трамп відреагував на заяву Зеленського

Журналіст нагадав Трампу про слова президента України Володимира Зеленського. Вони стосувалися надання Росією Ірану супутникових знімків американських баз у Перській затоці. Причина - допомогти їм націлитися на ціль.

Трамп заявив, що йому треба дізнатися, чи це правда.

"Я запитаю про це (російського дитатора Володимира Путіна - ред.). Ми дізнаємося", - уточнв він.

І додав, що це не мало великого впливу, бо військові США все повністю вивели з ладу.

"Як би ви подумали, якби це було так? Знаєте, вони дали і Венесуелі багато обладнання", - нагадав Трамп.

Також він сказав, що у Венесуелі було все російське обладнання.

"Як це спрацювало? Не дуже добре", - зробив висновок президент США..

Зеленський розкрив деталі співпраці Росії та Ірану

Нагадаємо, 25 липня Зеленський заявив, що Росія регулярно передає Ірану супутникові знімки американських військових об'єктів та країн Затоки. Україна натомість передасть партнерам відповідні розвідувальні дані.

"Тільки за 19 і 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили 4 авіабази: 2 в Бахрейні та по одній в Йорданії та Кувейті", - уточнив Зеленський.

Нагадаємо, що Іран повідомив, що не просив США відновити переговори і продовжує контролювати Ормузьку протоку. Ці заяви пролунали після того, як Трамп припинив двотижневу кампанію авіаударів.