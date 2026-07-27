Трамп переспросит у Путина насчет слов Зеленского о помощи Ирану от РФ
США неоднократно получали сигналы от Украины о военной помощи России Ирану. В настоящее время есть реакция главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, сообщает The White House.
Трамп отреагировал на заявление Зеленского
Журналист напомнил Трампу о словах президента Украины Владимира Зеленского. Они касались предоставления Россией Ирану спутниковых снимков американских баз в Персидском заливе. Причина - помочь им нацелиться на цель.
Трамп заявил, что ему нужно узнать, правда ли это.
"Я спрошу об этом (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Мы узнаем", - уточнил он.
И добавил, что это не имело большого влияния, потому что военные США все полностью вывели из строя.
"Как бы вы подумали, если бы это было так? Знаете, они дали и Венесуэле много оборудования", - напомнил Трамп.
Также он сказал, что в Венесуэле было все российское оборудование.
"Как это сработало? Не очень хорошо", - заключил президент США.
Зеленский раскрыл детали сотрудничества России и Ирана
Напомним, 25 июля Зеленский заявил , что Россия регулярно передает Ирану спутниковые снимки американских военных объектов и стран Залива. Украина передаст партнерам соответствующие разведывательные данные.
"Только за 19 и 20 июля в зону интереса российских спутников попали 4 авиабазы: 2 в Бахрейне и по одной в Иордании и Кувейте", - уточнил Зеленский.
Напомним, что Иран сообщил, что не просил США возобновить переговоры и продолжает контролировать Ормузский пролив. Эти заявления прозвучали после того, как Трамп прекратил двухнедельную кампанию авиаударов.
Ранее сообщалось, что США отложили подготовленную масштабную военную операцию против Ирана - главной причиной стало сокращение запасов ракет-перехватчиков Patriot.