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Трамп переспросит у Путина насчет слов Зеленского о помощи Ирану от РФ

20:24 27.07.2026 Пн
2 мин
Трамп не считает, что помощь РФ могла оказать значительное влияние
aimg Елена Бджола
Трамп переспросит у Путина насчет слов Зеленского о помощи Ирану от РФ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США неоднократно получали сигналы от Украины о военной помощи России Ирану. В настоящее время есть реакция главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, сообщает The White House.

Трамп отреагировал на заявление Зеленского

Журналист напомнил Трампу о словах президента Украины Владимира Зеленского. Они касались предоставления Россией Ирану спутниковых снимков американских баз в Персидском заливе. Причина - помочь им нацелиться на цель.

Трамп заявил, что ему нужно узнать, правда ли это.

"Я спрошу об этом (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Мы узнаем", - уточнил он.

И добавил, что это не имело большого влияния, потому что военные США все полностью вывели из строя.

"Как бы вы подумали, если бы это было так? Знаете, они дали и Венесуэле много оборудования", - напомнил Трамп.

Также он сказал, что в Венесуэле было все российское оборудование.

"Как это сработало? Не очень хорошо", - заключил президент США.

Зеленский раскрыл детали сотрудничества России и Ирана

Напомним, 25 июля Зеленский заявил , что Россия регулярно передает Ирану спутниковые снимки американских военных объектов и стран Залива. Украина передаст партнерам соответствующие разведывательные данные.

"Только за 19 и 20 июля в зону интереса российских спутников попали 4 авиабазы: 2 в Бахрейне и по одной в Иордании и Кувейте", - уточнил Зеленский.

Напомним, что Иран сообщил, что не просил США возобновить переговоры и продолжает контролировать Ормузский пролив. Эти заявления прозвучали после того, как Трамп прекратил двухнедельную кампанию авиаударов.

Ранее сообщалось, что США отложили подготовленную масштабную военную операцию против Ирана - главной причиной стало сокращение запасов ракет-перехватчиков Patriot.

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