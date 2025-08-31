Трамп не переконав? Угорщина не планує знімати вето щодо вступу України в ЄС

Угорщина не буде знімати своє вето на відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу.

Про це у Копенгагені заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на index.hu .

На пресконференції після неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах Сійярто традиційно поскаржився на підтримку України з боку Євросоюзу, а також заявив, що нібито більшість країн ЄС "не зацікавлені в успіху мирних переговорів".

Він додав, що на угорський уряд чиниться великий тиск щодо прискореного вступу України до ЄС та запровадження нових санкцій проти Росії. Але, як наголосив Сійярто, угорський уряд "захистить країну та економіку від цього тиску, а також угорський народ від негативних наслідків війни".

Так, за його словами, Будапешт не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС", бо це " знищить угорських фермерів, продовольчу безпеку Угорщини та дозволить українській мафії потрапити до Угорщини".

"Ось чому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів", - заявив Сійярто.