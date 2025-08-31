Трамп не убедил? Венгрия не планирует снимать вето по вступлению Украины в ЕС

Венгрия не будет снимать свое вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

Об этом в Копенгагене заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на index.hu .

На пресс-конференции после неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам Сийярто традиционно пожаловался на поддержку Украины со стороны Евросоюза, а также заявил, что якобы большинство стран ЕС "не заинтересованы в успехе мирных переговоров".

Он добавил, что на венгерское правительство оказывается большое давление относительно ускоренного вступления Украины в ЕС и введения новых санкций против России. Но, как отметил Сийярто, венгерское правительство "защитит страну и экономику от этого давления, а также венгерский народ от негативных последствий войны".

Так, по его словам, Будапешт не позволит "протолкнуть Украину в ЕС", потому что это " уничтожит венгерских фермеров, продовольственную безопасность Венгрии и позволит украинской мафии попасть в Венгрию".

"Вот почему мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров", - заявил Сийярто.