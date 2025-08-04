Трамп перекинув атомні субмарини ближче до Росії: що про це відомо

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Як почалася сварка між Трампом і Медведєвим та до чого тут скорочений дедлайн для Кремля?

Чим погрожував Медведєв та що відомо про систему "Мертва рука"?

Що відомо про рішення Трампа перекинути атомні підводні човни ближче до Росії?

Що про це кажуть в Україні?

Сварка між Трампом та Медведєвим

Спочатку американський лідер установив 50‑денний термін для Кремля, з вимогою укласти перемир’я в Україні, погрожуючи вторинними санкціями проти країн, які продовжують торгівлю з РФ.

Однак пізніше Трамп оголосив про новий дедлайн для РФ щодо завершення війни. Він дав РФ "10 або 12 днів, щоб вирішити питання України, оскільки прогресу не досягнуто".

Крім того, він заявив, що більше не збирається розмовляти з російським диктатором. Згодом в Штатах уточнили - 8 серпня спливає 10-денний термін, про який оголосив Трамп.

На заяви глави Білого дому різко відреагував колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко, назвавши їх "ультимативною грою" та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

"Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його [Трампа] країною [США]. Не йдіть шляхом Сонного [експрезидента США] Джо [Байдена]", - пригрозив Медведєв.

Після цієї заяви президент США опублікував свою відповідь Медведєву у своїй соцмережі Truth Social.

"Мені все одно, чим Індія займається із Росією. Вони можуть разом завалити свої мертві економіки, мені все одно. У нас дуже мало співпраці з Індією, їхні тарифи надто високі, найвищі в світі. Так само, як і в Росії та США майже немає спільного бізнесу. Давайте збережемо це, як є, і скажіть Медведєву, невдалому президенту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами", - написав Трамп та додав, що Медведєв "заходить на дуже небезпечну територію".

У відповідь на слова Трампа в соцмережі Truth Social, заступник голови Радбезу РФ заявив, що "нервова реакція" США нібито доводить правоту Росії:

"Якщо слова колишнього президента Росії так нервують доволі грізного президента США - значить, ми все робимо правильно", - написав Медведєв.

Також він згадав про радянську ядерну систему "Периметр", відому на Заході як Dead Hand.

"Хай згадає свої улюблені фільми про ходячих мерців і про "мертву руку" - вона ще може виявитися дуже небезпечною", - додав Медведєв.

Систему "Периметр" було створено для гарантованого запуску ядерних ракет у разі знищення командування, навіть без прямої участі людей. У разі масованого удару по Росії система мала забезпечити автоматичну відповідь - фактично "руку помсти".

Трамп перекинув два атомні підводні човни ближче до РФ

Своєю чергою Трамп назвав погрози Медведєва є "вкрай провокаційними" та розпорядився перекинути два атомні підводні човни ближче до РФ.