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Ядерні погрози Медведєва грають на руку Трампу: CNN розкрило причину

Неділя 03 серпня 2025 12:53
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Ядерні погрози Медведєва грають на руку Трампу: CNN розкрило причину Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп наказав перемістити два американські атомні підводні човни після того, як колишній президент РФ Дмитро Медведєв опублікував у соцмережах дописи з натяками на ядерну ескалацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Причиною стало невдоволення Москви дедлайном, який Трамп поставив Кремлю для досягнення миру в Україні - інакше США запровадять нові жорсткі санкції.

Медведєв, нині заступник голови Ради безпеки РФ і фактично відсторонений від ухвалення рішень, пригрозив Заходу використанням так званої "Мертвої руки" - радянської системи автоматизованого ядерного удару у відповідь.

У США цю заяву визнали "риторикою без впливу". Держсекретар Трампа Марко Рубіо нагадав, що Медведєв не має реальної влади.

Попри це, Трамп публічно відповів, заявивши про розміщення підводних човнів "у відповідних регіонах" на випадок, якщо за словами Медведєва стоїть щось більше.

Як зазаначає видання, хоча присутність американських підводних човнів у світовому океані - звична практика, сам факт гучної публічної реакції президента викликав нову хвилю напруження між Вашингтоном і Москвою.

Відволікання від внутрішніх тем

У CNN вважають, що Трамп може використовувати конфлікт з РФ як інструмент демонстрації жорсткості - при цьому не загострюючи ситуацію з особисто Володимиром Путіним.

Це також дає простір для відволікання уваги від внутрішніх тем - включно зі скандалами на кшталт справи Епштейна.

На цьому тлі Трамп продовжує дипломатичні зусилля: його посланець у Росії та на Близькому Сході Стів Віткофф готує новий раунд переговорів із Кремлем.

Їхня мета - добитися припинення вогню до завершення терміну, який Трамп встановив для Москви.

Попри ядерну риторику, не прогнозується негайної ескалації.

Реальні важелі впливу - економічні: саме можливість вторинних санкцій проти Китаю та Індії за співпрацю з РФ може мати довгостроковий ефект.

Ультиматум Трампа і погрози Медведєва

28 липня Дональд Трамп змінив умови свого ультиматуму для Кремля - замість 50 днів на завершення війни він дав лише десять. Новий дедлайн - 8 серпня.

У відповідь у Росії заявили, що "спецоперація" триває. Дмитро Медведєв назвав вимогу Трампа "кроком до війни з Росією".

Американський лідер відповів жорстко: застеріг Медведєва від погроз і заявив, що той "ступає на дуже небезпечну територію".

Після цього Трамп наказав перекинути два атомні підводні човни до російських берегів - місце їхньої дислокації не розкривається.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Російська Федерація
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