Трамп не переглядатиме 50% мито для ЄС, але може дати невелику відстрочку

Президент США Дональд Трамп не має наміру переглядати рішення про мита у 50% на всі товари з ЄС, які будуть введені 1 червня. Однак він може погодитися на невелику відстрочку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
"Я не шукаю угоди. Я маю на увазі, що ми вже домовилися. На рівні 50%. Але знову ж таки, якщо вони побудують тут свій завод, тарифу не буде. Якщо хтось прийде і захоче побудувати тут завод, я можу поговорити з ним про невелику відстрочку", - сказав Трамп.
За його словами, європейці не поставилися до США "належним чином".
"Вони об'єдналися, щоб скористатися нами. І люди, які стоять за мною, знають про це, тому що вони стикалися з цим у своїй галузі. Але загалом, знаєте, ми підписали велику угоду Британією. У нас є багато інших угод, які готові до підписання. Ми підписали угоду з Китаєм. У нас є кілька дійсно дивовижних угод. Але С, я маю на увазі, що єдиною метою було не нашкодити нам, а скористатися нами. І ми не дозволимо себе використати", - додав американський президент.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив 25%-ві мита на автомобілі, сталь і алюміній з ЄС у березні та 20%-ві мита на інші товари ЄС у квітні. Потім вони вдвічі знизили ставку до 10% до 8 липня, встановивши 90-денне вікно для переговорів щодо досягнення всеосяжної тарифної угоди.
У відповідь на це 27 країн ЄС призупинили свої плани щодо введення відповідних мит на деякі товари США і запропонували обом сторонам встановити нульові мита на всі промислові товари.
Однак, за інформацією FT, торгові переговорники Трампа підштовхують ЄС до одностороннього зниження мит на американські товари, заявляючи, що без поступок блок не просунеться в переговорах.
Торговий представник США Джеймісон Грір готується повідомити комісару Європейської комісії Марошу Шефчовичу, що нещодавня пояснювальна записка, подана Брюсселем з приводу переговорів, не відповідає очікуванням США.
Сьогодні Трамп заявив, що торгові переговори між США та Європейським Союзом зайшли в глухий кут. З 1 червня Вашингтон може підняти мита до 50%.
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