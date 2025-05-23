Трамп не переглядатиме 50% мито для ЄС, але може дати невелику відстрочку

"Я не шукаю угоди. Я маю на увазі, що ми вже домовилися. На рівні 50%. Але знову ж таки, якщо вони побудують тут свій завод, тарифу не буде. Якщо хтось прийде і захоче побудувати тут завод, я можу поговорити з ним про невелику відстрочку", - сказав Трамп.

За його словами, європейці не поставилися до США "належним чином".

"Вони об'єдналися, щоб скористатися нами. І люди, які стоять за мною, знають про це, тому що вони стикалися з цим у своїй галузі. Але загалом, знаєте, ми підписали велику угоду Британією. У нас є багато інших угод, які готові до підписання. Ми підписали угоду з Китаєм. У нас є кілька дійсно дивовижних угод. Але С, я маю на увазі, що єдиною метою було не нашкодити нам, а скористатися нами. І ми не дозволимо себе використати", - додав американський президент.