Трамп не будет пересматривать 50% пошлину для ЕС, но может дать небольшую отсрочку

Президент США Дональд Трамп не намерен пересматривать решение о пошлинах в 50% на все товары из ЕС, которые будут введены 1 июня. Однако он может согласиться на небольшую отсрочку.
Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
"Я не ищу соглашения. Я имею в виду, что мы уже договорились. На уровне 50%. Но опять же, если они построят здесь свой завод, тарифа не будет. Если кто-то придет и захочет построить здесь завод, я могу поговорить с ним о небольшой отсрочке", - сказал Трамп.
По его словам, европейцы не отнеслись к США "должным образом".
"Они объединились, чтобы воспользоваться нами. И люди, которые стоят за мной, знают об этом, потому что они сталкивались с этим в своей области. Но в целом, знаете, мы подписали большое соглашение Британией. У нас есть много других соглашений, которые готовы к подписанию. Мы подписали соглашение с Китаем. У нас есть несколько действительно удивительных соглашений. Но С, я имею в виду, что единственной целью было не навредить нам, а воспользоваться нами. И мы не позволим себя использовать", - добавил американский президент.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 25%-ные пошлины на автомобили, сталь и алюминий из ЕС в марте и 20%-ные пошлины на другие товары ЕС в апреле. Затем они вдвое снизили ставку до 10% до 8 июля, установив 90-дневное окно для переговоров по достижению всеобъемлющего тарифного соглашения.
В ответ на это 27 стран ЕС приостановили свои планы по введению ответных пошлин на некоторые товары США и предложили обеим сторонам установить нулевые пошлины на все промышленные товары.
Однако, по информации FT, торговые переговорщики Трампа подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, заявляя, что без уступок блок не продвинется в переговорах.
Торговый представитель США Джеймисон Грир готовится сообщить комиссару Европейской комиссии Марошу Шефчовичу, что недавняя пояснительная записка, поданная Брюсселем по поводу переговоров, не соответствует ожиданиям США.
Сегодня Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Европейским Союзом зашли в тупик. С 1 июня Вашингтон может поднять пошлины до 50%.
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