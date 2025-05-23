Трамп не будет пересматривать 50% пошлину для ЕС, но может дать небольшую отсрочку

"Я не ищу соглашения. Я имею в виду, что мы уже договорились. На уровне 50%. Но опять же, если они построят здесь свой завод, тарифа не будет. Если кто-то придет и захочет построить здесь завод, я могу поговорить с ним о небольшой отсрочке", - сказал Трамп.

По его словам, европейцы не отнеслись к США "должным образом".

"Они объединились, чтобы воспользоваться нами. И люди, которые стоят за мной, знают об этом, потому что они сталкивались с этим в своей области. Но в целом, знаете, мы подписали большое соглашение Британией. У нас есть много других соглашений, которые готовы к подписанию. Мы подписали соглашение с Китаем. У нас есть несколько действительно удивительных соглашений. Но С, я имею в виду, что единственной целью было не навредить нам, а воспользоваться нами. И мы не позволим себя использовать", - добавил американский президент.