ЄС готує нову торгівельну угоду з США: Bloomberg дізнався подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Bloomberg .

Європейський союз планує вже наступного тижня передати адміністрації Дональда Трампа документ із пакетом пропозицій щодо початку торгівельних переговорів між сторонами. Йдеться про зусилля пом’якшити напруження після запровадження низки американських мит на товари з ЄС.

За словами обізнаних джерел, у проєкті документа містяться ініціативи щодо зниження торгових та нетарифних бар’єрів, стимулювання європейських інвестицій у США, а також поглиблення співпраці у глобальних питаннях – зокрема у врегулюванні проблеми надлишкових потужностей китайської сталеливарної галузі. Окремі пункти стосуються закупівель американського зрідженого природного газу та технологій, що є стратегічно важливими для обох економік.

Брюссель готує резервний план на випадок провалу переговорів

Єврокомісія також готується до сценарію, за якого перемовини з Вашингтоном не дадуть результату. У такому випадку ЄС має намір відновити зустрічні мита шляхом розширення списку американських товарів, на які будуть накладені підвищені тарифи, а також можливих експортних обмежень.

У квітні Брюссель уже відклав на 90 днів запровадження додаткових мит, якими планував відповісти на 25% американські тарифи на сталь і алюміній. Це сталося після того, як Трамп тимчасово на той же період знизив відповідні мита на експорт більшості товарів з ЄС - з 20% до 10%.

Тим часом президент США ввів 25% мито на автомобілі та деякі деталі. Він заявив, що просуватиме плани щодо націлювання на імпорт напівпровідників та фармацевтичної продукції.

За словами європейських дипломатів, помітного прогресу в переговорах досі немає, а частина мит, найімовірніше, залишаться в силі. У разі загострення, ЄС не виключає судового розгляду у Світовій організації торгівлі, а також готується до змін у глобальних ланцюгах постачання – після того, як США запровадили 145% мита на багато китайських товарів.