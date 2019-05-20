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Зеленский проведет консультации с фракциями по роспуску Рады

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 11:57
Зеленский проведет консультации с фракциями по роспуску Рады
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Указ может быть уже сегодня вечером

Сегодня, 20 мая, вечером должны состояться консультации президента Владимира Зеленского с фракциями по роспуску Рады. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил народный депутат Валерий Карпунцов.

По словам нардепа, указ может быть уже сегодня вечером

"Пока нет указа о роспуске Рады. Он еще не провел консультации с фракциями. Сегодня будет это проводить. Сейчас он приглашает. Он должен это сделать. Это норма конституции. Посмотрим, что будет в обосновании. На нарушение конституции он не пойдет. Вечером, я так понимаю будет указ", - заявил Карпунцов.

Сегодн Владимир Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. 

За три дня до вступления в должность нового главы государства в парламенте объявили об отсутствии коалиции. "Народный фронт" - вторая по численности фракция, заявила о выходе из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства.

РБК-Украина писало, что наиболее ожидаемым шагом от нового президента Украины Владимира Зеленского является снятие неприкосновенности с депутатов, судей, президента, на что указали 53,7% респондентов. Необходимость "Инициировать роспуск нынешнего состава Верховной рады и проведения досрочных парламентских выборов" среди первых шагов видят 38,1% респондентов.

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