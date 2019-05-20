Трамп передав Зеленському послання

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

США з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим президентом

США сподіваються на плідну співпрацю з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив міністр енергетики США Рік Перрі у ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

У делегації США промову президента Володимира Зеленського назвали вражаючою та потужною.

"Послання від США дуже просто. Президент попросив нас його передати. США разом з народом України, вони з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим президентом і, сподіваюся, із новим парламентом", - заявив Перрі.

Зазначимо, сьогодні відбулась інавгурація Володимира Зеленського. На ній уже президент України Зеленський заявив, що розпускає Верховну раду. У зв'язку з цим вже сьогодні ввечері відбутися консультації Зеленського з фракціями щодо розпуску Ради.

Нагадаємо, 22 квітня Трамп і Зеленський провели телефонну розмову. Президент Сполучених Штатів Америки привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України-2019.

Видання The Washington Post писало, що Зеленського хочуть втягнути у внутрішньополітичний конфлікт у США. Зеленський побоюється, що буде втягнутий у внутрішній конфлікт США, який пов'язаний з наміром американської влади переконати Україну провести розслідування щодо діяльності сина екс-віце-прем'єра США Джо Байдена.

Раніше повідомлялось, що Рудольф Джуліані, особистий адвокат Трампа, збирався поїхати до Зеленського. Він розраховував, що візит до Києва дасть нову інформацію про роботу сина Байдена в українській газовій компанії Burisma Holdings. Однак пізніше Джуліані скасував поїздку до України. Кандидат у президенти США і колишній віце-президент Джо Байден заявив, що це неприйнятна поведінка Джуліані.