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Зеленского хотят втянуть во внутриполитический конфликт в США, - TWP

Новости » Выборы 2019    12.05.2019 - 08:43
Зеленского хотят втянуть во внутриполитический конфликт в США, - TWP
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский не хочет быть втянутым во "внутренние дела США"

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщили источники издания, Зеленский опасается, что будет втянут во внутренний конфликт США, который связан с намерением американских властей убедить Украину провести расследование в отношении деятельности сына экс-вице-премьера США Джо Байдена.

Отмечается, что в окружении Зеленского рассматривают это расследование Белого дома как "внутреннее дело США". Также соратники избранного президента намерены не допустить, чтобы данный конфликт отвлекал Зеленского от повестки дня.

Напомним, ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отменил свою поездку в Украину для встречи с избранным президентом Владимиром Зеленским. Джулиани заявил, что Украине ему придется оказаться в среде людей, которые являются "врагами президента", а в некоторых случаях "врагами США".

Позже, в интервью одному из американских телеканалов Джулиани назвал имя человека в окружении Зеленского, которого он считает "врагом Трампа". По его словам, это народный депутат Сергей Лещенко.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки
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