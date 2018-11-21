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Трамп передал спецпрокурору Мюллеру свои ответы в отношении России

Новости » Политика    21.11.2018 - 10:29
Трамп передал спецпрокурору Мюллеру свои ответы в отношении России
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Как отмечается, президент США продемонстрировал "беспрецедентную" готовность к сотрудничеству

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп отправил свои письменные ответы на вопросы по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам адвоката Трампа и экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, президент США продемонстрировал "беспрецедентную" готовность к сотрудничеству.

В письменных показаниях Трампа нет ничего неожиданного, его ответы на вопросы спецпрокурора не содержат ничего, что не было бы ранее уже заявлено публично.

"Расследование в отношении Трампа должно быть прекращено", - заявил Джулиани.

Накануне Трамп заявил, что он, "вероятно", не будет встречаться со спецпрокурором Робертом Мюллером по вопросам связей с Россией в 2016 году во время президентских выборов в США.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что не намерен препятствовать исполняющему обязанности генпрокурора Мэттью Уитакеру, если он решит свернуть расследование вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

 

 

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