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Трамп передав спецпрокурору Мюллеру свої відповіді щодо Росії

Новини » Політика    21.11.2018 - 10:29
Трамп передав спецпрокурору Мюллеру свої відповіді щодо Росії
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Як зазначається, президент США продемонстрував "безпрецедентну" готовність до співпраці

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп відправив свої письмові відповіді на питання у справі про можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року спецпрокурору Роберту Мюллеру, який веде розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами адвоката Трампа та екс-мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, президент США продемонстрував "безпрецедентну" готовність до співпраці.

У письмових свідченнях Трампа немає нічого несподіваного, його відповіді на питання спецпрокурора не містять нічого, що не було б раніше вже заявлено публічно.

"Розслідування щодо Трампа має бути припинено", - заявив Джуліані.

Напередодні Трамп заявив, що він, "ймовірно", не буде зустрічатися зі спецпрокурором Робертом Мюллером з питань зв'язків з Росією в 2016 році під час президентських виборів у США.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що не має наміру перешкоджати виконуючому обов'язки генпрокурора Меттью Вітакеру, якщо він вирішить згорнути розслідування втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

 

 

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