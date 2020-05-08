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Трамп и Пенс будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 03:07
Трамп и Пенс будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

В США коронавирусом заразился личный камердинер Трампа

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс будут ежедневно проходить тестирование на выявление коронавируса COVID-19 после выявления заболевания у сотрудника Белого дома. Об этом Трамп заявил во время встречи с губернатором Техаса в Овальном кабинете, сообщает Reuters.

Президент США отметил, что мало общался со своим камердинером.

"У меня было очень мало контактов с этим джентльменом. Мы (Трамп и Пенс, - ред.) сдали тест. Мы тестируемся раз в неделю, теперь будем раз в день", - сказал Трамп.

Отмечается, что во время встречи с губернатором Техаса ни Трамп, ни Пенс не носили маски.

Напомним, в США коронавирусом заразился член американского Военно-морского флота, который является личным камердинером президента Дональда Трампа. Информацию о заболевании подтвердили и в Белом доме, сообщив, что Трамп и вице-президент Майк Пенс сдали тесты на COVID-19. У обоих отрицательный результат.

Первый раз Трамп был протестирован на коронавирус в начале апреля. Результат теста был отрицательным.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время снять карантинные ограничения. При этом он не исключает новых жертв после ослабления карантина.

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