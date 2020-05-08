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Трамп і Пенс щодня здаватимуть тести на коронавірус

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 03:07
Трамп і Пенс щодня здаватимуть тести на коронавірус
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

У США коронавірусом заразився особистий камердинер Трампа

Президент США Дональд Трамп і віце-президент Майкл Пенс будуть щодня проходити тестування на виявлення коронавірусу COVID-19, після виявлення захворювання у працівника Білого дому. Про це Трамп заявив під час зустрічі з губернатором Техасу в Овальному кабінеті, повідомляє Reuters.

Президент США зазначив, що мало спілкувався зі своїм камердинером.

"У мене було дуже мало контактів з цим джентльменом. Ми (Трамп і Пенс, - ред.) здали тест. Ми тестируемся раз на тиждень, тепер будемо разів на день", - сказав Трамп.

Наголошується, що під час зустрічі з губернатором Техасу ні Трамп, ні Пенс не носили маски.

Нагадаємо, у США коронавірусом заразився член американського Військово-морського флоту, який є особистим камердинером президента Дональда Трампа. Інформацію про захворювання підтвердили і в Білому домі, повідомивши, що Трамп і віце-президент Майк Пенс здали тести на COVID-19. В обох негативний результат.

Перший раз Трамп був протестований на коронавірус на початку квітня. Результат тесту був негативним.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп планує найближчим часом зняти карантинні обмеження. При цьому він не виключає нових жертв після ослаблення карантину.

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