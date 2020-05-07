Приближенный к Трампу военный заразился коронавирусом

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп и Пенс сдали тесты на COVID-19

В США коронавирусом заразился член американского Военно-морского флота, который является личным камердинером президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что информацию о заболевании подтвердили и в Белом доме, сообщив, что Трамп и вице-президент Майк Пенс сдали тесты на COVID-19. У обоих отрицательный результат.

"Медицинское подразделение Белого дома недавно сообщило нам, что военнослужащий США, работающий в кампусе Белого дома, дал положительный результат на коронавирус. Президент и вице-президент с тех пор дали отрицательный результат на вирус, и они остаются здоровыми", - сообщили в Белом доме.

Отмечается, что камердинеры являются членами элитной военной части и часто работают в непосредственной близости к президенту и его семье.

Напомним, в начале апреля Трамп был протестирован на коронавирус во второй раз. Результат теста был отрицательным.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время снять карантинные ограничения. При этом он не исключает новых жертв после ослабления карантина.