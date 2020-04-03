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Трампа второй раз проверили на коронавирус

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 02:49
Трампа второй раз проверили на коронавирус
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Тест оказался отрицательным

Президент США Дональд Трамп в четверг был второй раз протестирован, чтобы определить, не был ли он заражен коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме врача Трампа Шона Конли, опубликованном Белым домом, говорится, что Трамп был протестирован новым, быстрым тестом, который показал результат через 15 минут.

"Он (Трамп, - ред.) здоров и без симптомов", - сказал Конли.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на выявление коронавируса вечером 13 марта. Он сделал тест после того как в встречался с бразильским чиновником, у которого оказался положительный результат на вирус. Тест показал отрицательный результат.

Напомним, к утру 2 апреля, из-за коронавируса в США за сутки скончались более 1 200 людей. По данным Университета Джона Хопкинса в стране подтверждено 216,5 тыс. случаев заражения коронавирусом и этот показатель является крупнейшим в мире по количеству зараженных.

РБК-Украина писало, что число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион.

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Новости Украины КоронавирусДональд Трамп
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