Трамп озвучив дату візиту Віткоффа до Росії

Журналісти запитали у Трампа, що станеться у п'ятницю, 8 серпня, якщо Росія не погодиться на перемир'я з Україною.

"Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що буде", - заявив Трамп.

Також він зауважив, що наразі Віткофф зосереджений на проблемах Сектору Газа, однак він можливо поїде до Росії.

"Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер(6 та 7 серпня - ред.) до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде", - заявив Трамп.

Дедлайн Трампа для РФ

Нагадаємо, нещодавно Трамп скоротив до 10 днів крайній термін для досягнення Росією миру з Україною. Новий дедлайн спливає 8 серпня. Попри заяви президента США у Кремлі заявили про намір продовжувати агресивну війну.