ua en ru
Пн, 04 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп озвучив дату візиту Віткоффа до Росії

Понеділок 04 серпня 2025 03:45
UA EN RU
Трамп озвучив дату візиту Віткоффа до Росії Фото: спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Російську Федерацію вже цього тижня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Журналісти запитали у Трампа, що станеться у п'ятницю, 8 серпня, якщо Росія не погодиться на перемир'я з Україною.

"Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що буде", - заявив Трамп.

Також він зауважив, що наразі Віткофф зосереджений на проблемах Сектору Газа, однак він можливо поїде до Росії.

"Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер(6 та 7 серпня - ред.) до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде", - заявив Трамп.

Дедлайн Трампа для РФ

Нагадаємо, нещодавно Трамп скоротив до 10 днів крайній термін для досягнення Росією миру з Україною. Новий дедлайн спливає 8 серпня. Попри заяви президента США у Кремлі заявили про намір продовжувати агресивну війну.

Окрім цього Трамп заявив, що Стів Віткофф відвідає Москву для переговорів із Володимиром Путіним та не виключив запровадження санкцій проти держави-агресора.

Посол США при НАТО Вітакер заявляв, що Віткофф нібито відвідав Москву вже цієї неділі, 3 серпня. На його думку - цей візит повинен мати результат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Стів Віткофф Війна в Україні
Новини
Хто такий Анатолій Кривоножко: від очільника "Центру" до Героя і командувача Повітряних сил
Хто такий Анатолій Кривоножко: від очільника "Центру" до Героя і командувача Повітряних сил
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському