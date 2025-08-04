Трамп озвучил дату визита Уиткоффа в Россию

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Российскую Федерацию уже на этой неделе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

Журналисты спросили у Трампа, что произойдет в пятницу, 8 августа, если Россия не согласится на перемирие с Украиной.

"Ну, будут санкции, но они, кажется, достаточно хорошо умеют их избегать. Вы знаете, они хитрые персонажи и достаточно хорошо умеют избегать санкций. Поэтому посмотрим, что будет", - заявил Трамп.

Также он отметил, что сейчас Уиткофф сосредоточен на проблемах Сектора Газа, однако он возможно поедет в Россию.

"Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг (6 и 7 августа - ред.) в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Поэтому посмотрим, что будет", - заявил Трамп.

Дедлайн Трампа для РФ

Напомним, недавно Трамп сократил до 10 дней крайний срок для достижения Россией мира с Украиной. Новый дедлайн истекает 8 августа. Несмотря на заявления президента США в Кремле заявили о намерении продолжать агрессивную войну.