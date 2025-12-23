ua en ru
Вт, 23 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп оцінив переговори про мир в Україні як "нормальні"

США, Вівторок 23 грудня 2025 08:15
UA EN RU
Трамп оцінив переговори про мир в Україні як "нормальні" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп зазначив, що розмова про мир між Україною і Росією триває і йде "нормально".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому в Youtube.

"Між Путіним і Зеленським величезна ненависть, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Ми розмовляємо, переговори йдуть добре, але ви знаєте, що я закінчив вісім воєн", - сказав президент США.

Таким чином Трамп прокоментував хід переговорів у Маямі між делегаціями США та України.

Паралельно у той же час проходили перемовини представників США і спецпосланця російського диктатора Кирила Дмитрієва.

Зустрічі в Маямі

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій.

Українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умеров та начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську - спецпосланники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. Окрім цього, до обговорень долучилися ключові радники з нацбезпеки європейських країн.

Що сказав Умеров

За підсумками перемовин Умеров зазначив, що основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання)".

Як оцінив Віткофф

Приблизно те ж саме опублікував Віткофф. Спецпосланець Трампа підтвердив, що під час переговорів обговорювали розробку мирного плану з 20 пунктів, узгоджували позиції щодо багатосторонніх гарантій безпеки та розробляли "план економічного розвитку та процвітання" для України.

Також Віткофф заявив, що Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявляв про "прорив у перемовинах щодо України".

Позиція Росії

А спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв покинув Маямі без коментарів. Лише зазначив, що наступна зустріч має відбутись у Москві.

До цього помічник російського диктатора Юрій Ушаков робив заяву для російської пропаганди, де заздалегідь заявив, що "більшість пропозицій", узгоджених між США та Україною, Москві не підійдуть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп мирний план США
Новини
У Києві та ряді областях на тлі атаки РФ ввели аварійні відключення світла
У Києві та ряді областях на тлі атаки РФ ввели аварійні відключення світла
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ