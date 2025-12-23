Трамп оцінив переговори про мир в Україні як "нормальні"
Президент США Дональд Трамп зазначив, що розмова про мир між Україною і Росією триває і йде "нормально".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому в Youtube.
"Між Путіним і Зеленським величезна ненависть, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Ми розмовляємо, переговори йдуть добре, але ви знаєте, що я закінчив вісім воєн", - сказав президент США.
Таким чином Трамп прокоментував хід переговорів у Маямі між делегаціями США та України.
Паралельно у той же час проходили перемовини представників США і спецпосланця російського диктатора Кирила Дмитрієва.
Зустрічі в Маямі
Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій.
Українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умеров та начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську - спецпосланники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. Окрім цього, до обговорень долучилися ключові радники з нацбезпеки європейських країн.
Що сказав Умеров
За підсумками перемовин Умеров зазначив, що основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання)".
Як оцінив Віткофф
Приблизно те ж саме опублікував Віткофф. Спецпосланець Трампа підтвердив, що під час переговорів обговорювали розробку мирного плану з 20 пунктів, узгоджували позиції щодо багатосторонніх гарантій безпеки та розробляли "план економічного розвитку та процвітання" для України.
Також Віткофф заявив, що Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні.
Віце-президент США Джей Ді Венс заявляв про "прорив у перемовинах щодо України".
Позиція Росії
А спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв покинув Маямі без коментарів. Лише зазначив, що наступна зустріч має відбутись у Москві.
До цього помічник російського диктатора Юрій Ушаков робив заяву для російської пропаганди, де заздалегідь заявив, що "більшість пропозицій", узгоджених між США та Україною, Москві не підійдуть.