Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп оцінив, чи наважиться Путін приїхати на саміт G20

11:45 24.04.2026 Пт
2 хв
Президент США наголосив, що потрібно розмовляти з усіма
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається в тому, що російський диктатор Володимир Путін приїде на саміт G20.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Читайте також: "Було б корисно": Трамп про можливий візит Путіна на саміт G20

На питання про те, чи приїде диктатор на G20, президент США відповів: "Наскільки я знаю, ні".

Журналіст також зазначив, що в адміністрації Трампа казали, що росіян запрошують як мінімум на міністерські зустрічі.

"Ви кажете "запрошують", а не "приїде". Я не знаю про запрошення, але якби його запросили - я дотримуюся думки, що потрібно розмовляти з усіма. Я не з тих хлопців, хто каже: "О, давайте не будемо з ним спілкуватися", знаєте, "йде війна, давайте не будемо з ним розмовляти", - заявив американський президент.

Трамп додав, що йому "подобається розмовляти з усіма". Він також зауважив, що вірить у діалог.

"Я не в курсі цього, не знаю, чи приїде він (Путін, - ред.). Чесно кажучи, я сумніваюся, що він приїде. Я певною мірою сумніваюся в його приїзді", - наголосив президент США.

Що передувало

The Washington Post повідомило, що США збираються запросити російського диктатора на саміт лідерів G20, який відбудеться у грудні в гольф-клубі Дональда Трампа "Дорал" у Маямі.

Водночас видання наводить коментар чиновника адміністрації, який сказав журналістам, що запрошення поки що не надіслано.

Зазначимо, в ніч на 23 квітня заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін заявив, що Росію нібито запросили до участі в саміті G20 у США на найвищому рівні. При цьому він зазначив, що рішення про участь буде ухвалено ближче до події.

Раніше росЗМІ повідомляли, що можливість участі російського диктатора на саміті G20 у 2026 році залежить від динаміки розвитку відносин між США та Росією.

