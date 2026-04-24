Трамп оцінив, чи наважиться Путін приїхати на саміт G20

На питання про те, чи приїде диктатор на G20, президент США відповів: "Наскільки я знаю, ні".

Журналіст також зазначив, що в адміністрації Трампа казали, що росіян запрошують як мінімум на міністерські зустрічі.

"Ви кажете "запрошують", а не "приїде". Я не знаю про запрошення, але якби його запросили - я дотримуюся думки, що потрібно розмовляти з усіма. Я не з тих хлопців, хто каже: "О, давайте не будемо з ним спілкуватися", знаєте, "йде війна, давайте не будемо з ним розмовляти", - заявив американський президент.

Трамп додав, що йому "подобається розмовляти з усіма". Він також зауважив, що вірить у діалог.

"Я не в курсі цього, не знаю, чи приїде він (Путін, - ред.). Чесно кажучи, я сумніваюся, що він приїде. Я певною мірою сумніваюся в його приїзді", - наголосив президент США.

Що передувало

The Washington Post повідомило, що США збираються запросити російського диктатора на саміт лідерів G20, який відбудеться у грудні в гольф-клубі Дональда Трампа "Дорал" у Маямі.

Водночас видання наводить коментар чиновника адміністрації, який сказав журналістам, що запрошення поки що не надіслано.