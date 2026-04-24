Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп оценил, решится ли Путин приехать на саммит G20

11:45 24.04.2026 Пт
2 мин
Президент США подчеркнул, что нужно разговаривать со всеми
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что российский диктатор Владимир Путин приедет на саммит G20.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Читайте также: "Было бы полезно": Трамп о возможном визите Путина на саммит G20

На вопрос о том, приедет ли диктатор на G20, президент США ответил: "Насколько я знаю, нет".

Журналист также отметил, что в администрации Трампа говорили, что россиян приглашают как минимум на министерские встречи.

"Вы говорите "приглашают", а не "приедет". Я не знаю о приглашении, но если бы его пригласили - я придерживаюсь мнения, что нужно разговаривать со всеми. Я не из тех ребят, кто говорит: "О, давайте не будем с ним общаться", знаете, "идет война, давайте не будем с ним разговаривать", - заявил американский президент.

Трамп добавил, что ему "нравится разговаривать со всеми". Он также отметил, что верит в диалог.

"Я не в курсе этого, не знаю, приедет ли он (Путин, - ред.). Честно говоря, я сомневаюсь, что он приедет. Я в определенной степени сомневаюсь в его приезде", - подчеркнул президент США.

Что предшествовало

The Washington Post сообщило, что США собираются пригласить российского диктатора на саммит лидеров G20, который состоится в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа "Дорал" в Майами.

В то же время издание приводит комментарий чиновника администрации, который сказал журналистам, что приглашение пока не отправлено.

Отметим, в ночь на 23 апреля заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что Россию якобы пригласили к участию в саммите G20 в США на самом высоком уровне. При этом он отметил, что решение об участии будет принято ближе к событию.

Ранее росСМИ сообщали, что возможность участия российского диктатора на саммите G20 в 2026 году зависит от динамики развития отношений между США и Россией.

