Трамп оценил, решится ли Путин приехать на саммит G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что российский диктатор Владимир Путин приедет на саммит G20.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
На вопрос о том, приедет ли диктатор на G20, президент США ответил: "Насколько я знаю, нет".
Журналист также отметил, что в администрации Трампа говорили, что россиян приглашают как минимум на министерские встречи.
"Вы говорите "приглашают", а не "приедет". Я не знаю о приглашении, но если бы его пригласили - я придерживаюсь мнения, что нужно разговаривать со всеми. Я не из тех ребят, кто говорит: "О, давайте не будем с ним общаться", знаете, "идет война, давайте не будем с ним разговаривать", - заявил американский президент.
Трамп добавил, что ему "нравится разговаривать со всеми". Он также отметил, что верит в диалог.
"Я не в курсе этого, не знаю, приедет ли он (Путин, - ред.). Честно говоря, я сомневаюсь, что он приедет. Я в определенной степени сомневаюсь в его приезде", - подчеркнул президент США.
The Washington Post сообщило, что США собираются пригласить российского диктатора на саммит лидеров G20, который состоится в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа "Дорал" в Майами.
В то же время издание приводит комментарий чиновника администрации, который сказал журналистам, что приглашение пока не отправлено.
Отметим, в ночь на 23 апреля заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что Россию якобы пригласили к участию в саммите G20 в США на самом высоком уровне. При этом он отметил, что решение об участии будет принято ближе к событию.
Ранее росСМИ сообщали, что возможность участия российского диктатора на саммите G20 в 2026 году зависит от динамики развития отношений между США и Россией.