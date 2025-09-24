Трамп отримав інформацію про новий "запланований контрнаступ" України, - WSJ

Президент США Дональд Трамп отримав інформацію про "новий контрнаступ", який запланували Збройні сили України - і який вимагатиме американської підтримки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише американське видання The Wall Street Journal.
Видання нагадало, що Трамп 23 вересня дуже високо оцінив дії української армії на фронті та зневажливо прокоментував військові зусилля РФ. Така різка зміна позицій президента США сталася на тлі нездатності росіян досягти успіхів на полі бою.
Російська економіка уповільнюється, російські війська зазнають великих втрат. А президент України Володимир Зеленський та його союзники змогли завоювати прихильність Трампа, узгодивши зусилля.
При цьому американські чиновники, які виступають за більш рішучу позицію в питанні підтримки України, донесли до Трампа реальну ситуацію на полі бою в Україні. Зокрема, вони підкреслили незначний прогрес Росії на фронті.
Окрім цього, Трампу повідомили про запланований контрнаступ Збройних сил України. Він вимагатиме підтримки США, але тільки у розвідувальній сфері. Це важливо, оскільки Трамп, за заявою офіційних осіб США, змінив риторику, але не свою політику.
Трамп дозволяє продаж Україні озброєння. Але він обмежив використання американської зброї для ударів по так званій "суверенній території" Росії - регіонів, які входили до складу РФ до лютого 2022 року.
Президент Трамп 23 вересня виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, де припустив, що Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність. Для цього її повинна підтримати Європа.
Росія, на думку президента США, виявилася "паперовим тигром", оскільки вона не має вагомих успіхів на фронті. А українська армія виявилася значно сильнішою, ніж про це думали.
З цього приводу Зеленський заявив, що американський президент підтримуватиме Україну до кінця. А ось в ЗМІ вважають інакше: там припускають, що заява Трампа свідчить про те, що президент США хоче відсторонитися від війни в Україні.