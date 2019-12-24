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Трамп отреагировал на заявления КНДР о "рождественском подарке" для США

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По его словам, США "успешно справятся" с этим подарком

Во вторник, 25 декабря, президент США Дональд Трамп отреагировал на предупреждения Северной Кореи о "рождественском подарке", заявив, что Соединенные Штаты "очень успешно справятся с этим". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Трампа, США собираются выяснить, что это за "подарок".

"Мы выясним, что это за сюрприз, и с этим справимся очень успешно. Посмотрим, что получится", - сказал он журналистам.

Он также предположил, что это могут быть очередные испытания баллистических ракет.

"Может быть, это хороший подарок. Может быть, это подарок, где он посылает мне красивую вазу, а не ракетный тест", - сказал президент США.

Американские военные командиры заявили, что северокорейский ответ может включать испытания ракеты большой дальности, которые Северная Корея приостановила в 2017 году, наряду с испытаниями ядерной бомбы.

Как писало ранее РБК-Украина, Северная Корея собирается ввести жесткую политику в отношении США в качестве "рождественского подарка" для Белого дома, что предусматривает снятие вопроса денуклеаризации с переговоров. Кроме того, анонсированная "жесткая политика" закрепит статус Северной Кореи как государства с ядерным оружием.

Трамп ранее заявил, что будет разочарован, если в КНДР "что-то разрабатывается", и Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Пхеньяна.

Северная Корея объяснила проведения ракетных испытаний необходимостью "защититься от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов".

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