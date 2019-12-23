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КНДР готовит "рождественский подарок" для США

Новости » Политика     23.12.2019 - 23:20
КНДР готовит "рождественский подарок" для США
Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Пхеньян готовится к снятию вопроса денуклеаризации с переговоров

Северная Корея собирается ввести жесткую политику в отношении США в качестве "рождественского подарка" для Белого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников издания, приближенные к северокорейскому руководству, "жесткая политика" предусматривает снятие вопроса денуклеаризации с переговоров.

"Северная Корея планирует ввести жесткую политику в отношении Соединенных Штатов, что предусматривает снятие вопроса денуклеаризации с переговоров", - говорится в сообщении.

Кроме того, анонсированная "жесткая политика" закрепит статус КНДР как государства с ядерным оружием. Пхеньян также больше не будет добиваться отмены санкций с целью экономического развития ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, а вместо этого усилит свою приверженность государственной идеологии самообеспечения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет разочарован, если в Северной Корее что-то "разрабатывается", и Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Пхеньяна.

РБК-Украина писало, что Северная Корея объяснила проведения ракетных испытаний необходимостью "защититься от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов".

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