Трамп відреагував на заяви КНДР про "різдвяний подарунок" для США

У вівторок, 25 грудня, президент США Дональд Трамп відреагував на попередження Північної Кореї про "різдвяний подарунок", заявивши, що Сполучені Штати "дуже успішно впораються з цим". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За словами Трампа, США збираються з'ясувати, що це за "подарунок".

"Ми з'ясуємо, що це за сюрприз, і з цим впораємося дуже успішно. Подивимося, що вийде", - сказав він журналістам.

Він також припустив, що це можуть бути чергові випробування балістичних ракет.

"Може бути, це хороший подарунок. Може бути, це подарунок, де він посилає мені красиву вазу, а не ракетний тест", - сказав президент США.

Американські військові командири заявили, що північнокорейська відповідь може включати випробування ракети великої дальності, які Північна Корея призупинила у 2017 році, разом з випробуваннями ядерної бомби.

Як писало раніше РБК-Україна, Північна Корея збирається ввести жорстку політику щодо США в якості "різдвяний подарунок" для Білого дому, що передбачає зняття питання денуклеаризації з переговорів. Крім того, анонсована "жорстка політика" закріпить статус Північної Кореї як держави з ядерною зброєю.

Раніше Трамп заявив, що буде розчарований, якщо в КНДР "щось розробляється", і Сполучені Штати уважно стежать за діями Пхеньяна.

Північна Корея пояснила проведення ракетних випробувань необхідністю "захиститися від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".