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Трамп: США внимательно следят за КНДР

Новости » Политика     17.12.2019 - 02:04
Трамп: США внимательно следят за КНДР
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Представитель США прибыл в Сеул

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет разочарован, если в Северной Корее что-то "разрабатывается", и Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Пхеньяна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун прибыл в Сеул (Южная Корея) в воскресенье на фоне предположений, что он может попытаться спасти переговоры. Северная Корея пообещала воспользоваться "новым путем", если Вашингтон не смягчит свою позицию до конца года.

В свою очередь Китай и Россия предлагают снять ряд санкций с КНДР. Об этом говорится в проекте резолюции Совета Безопасности ООН. Он предполагает отмену некоторые санкции в отношении Северной Кореи "с целью повышения уровня жизни гражданского населения".

В проекте также приветствуется "продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях", который нацелен на установление новых отношений между США и КНДР, укрепление взаимного доверия и объединение усилий для установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что правительство Северной Кореи (КНДР) считает, что США нечего предложить им в рамках возможных переговоров о ядерном разоружении Корейского полуострова.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что США готовы смягчить позицию относительно КНДР на Совете безопасности ООН. Представитель США в ООН подтвердил намерение Штатов ослабить давление.

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