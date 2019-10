Трамп отреагировал на заявление Байдена об импичменте

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп заявил, что неудачная предвыборная кампания вынудила Байдена говорить об импичменте

Президент США Дональд Трамп ответил на заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена, который призвал объявить ему импичмент. Сообщение было опубликовано в Twitter американского лидера, передает РБК-Украина.

Трамп назвал экс-вице-президента США сонным и подчеркнул, что его предвыборная кампания потерпит неудачу.

"Так жалко видеть сонного Джо Байдена, который со своим сыном Хантером в ущерб американскому налогоплательщику ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и требует моего импичмента. Я ничего плохого не делал", - написал он.

Трамп добавил, что провальная кампания не оставила Байдену другого выбора, как говорить об импичменте действующего президента США.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Отметим, что Трамп часто называет Байдена "сонным", намекая на то, что тот не способен быстро реагировать и отвечать на вопросы.

Кроме того Трамп заявил, что лишь 25% американцев хотят его импичмента.

"Это достаточно мало, учитывая объем освещения фейковых новостей, но достаточно много, учитывая тот факт, что я ничего не сделал неправильно. Это всего лишь продолжение самой мошеннической охоты на ведьм в истории нашей страны", - подчеркнул американский президент.

Only 25 percent want the President Impeached, which is pretty low considering the volume of Fake News coverage, but pretty high considering the fact that I did NOTHING wrong. It is all just a continuation of the greatest Scam and Witch Hunt in the history of our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден впервые поддержал импичмент президента, заявив, что Дональда Трампа следует привлечь к ответственности.

Недавно Трамп признался друзьям и союзникам, что обеспокоен тем, что импичмент "оставит пятна" в его биографии. При э том в Белом доме официально заявили об отказе сотрудничать со следствием в деле об импичменте Трампа.