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Байден впервые поддержал процедуру импичмента Трампа

Новости » Политика    10.10.2019 - 01:20
Байден впервые поддержал процедуру импичмента Трампа
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден обвинил Трампа в "предательстве американского народа"

Бывший вице-президент США Джо Байден впервые поддержал импичмент президента, заявив, что Дональда Трампа следует привлечь к ответственности. Об этом передает The Wall Street Journal.

Байден в среду, 9 октября, сказал, что президент "нарушил свою присягу перед американским народом". До этого дня Байден воздерживался от прямых призывов к импичменту. Однако тепер он намерен убедить Конгресс США отстранить его соперника на пост президента на выборах в 2020.

"В полном представлении о мире и американском народе Дональд Трамп нарушил свою присягу, предал эту нацию и совершил спорные действия... Чтобы сохранить нашу конституцию, нашу демократию, нашу основную целостность, он должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнул Байден.

Он обвинил президента Трампа в "пробивании дыр в Конституции". WSJ отмечает, что демократы Палаты представителей стремятся придать импульс импичменту. Из 235 демократов в палате с 433 членами менее 10 не поддержали расследование импичмента.

Трамп в своем твиттере назвал комментарии Байдена жалкими и сказал: "Я не сделал ничего плохого".

Напомним, недавно Трамп признался друзьям и союзникам, что обеспокоен тем, что импичмент "оставит пятна" в его биографии. При этом в Белом доме официально заявили об отказе сотрудничать со следствием в деле об импичменте Трампа.

Также РБК-Украина сообщало, что один из основных кандидатов в президенты США от Демократов Джо Байден отметил, что даст Конгрессу возможность делать свою работу с процедурой импичмента действующего президента.

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