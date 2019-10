Трамп відреагував на заяву Байдена про імпічмент

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп заявив, що невдала передвиборча кампанія змусила Байдена говорити про імпічмент

Президент США Дональд Трамп відповів на заяву колишнього віце-президента США Джо Байдена, який закликав оголосити йому імпічмент. Повідомлення було опубліковано в Twitter американського лідера, передає РБК-Україна.

Трамп назвав екс-віце-президента США сонним і наголосив, що його передвиборча кампанія зазнає невдачі.

"Так шкода бачити сонного Джо Байдена, який зі своїм сином Хантером на шкоду американському платнику податків пограбував щонайменше дві країни на мільйони доларів і закликає до мого імпічменту. Я нічого поганого не робив", - написав він.

Трамп додав, що провальна кампанія не залишила Байдену іншого вибору, як говорити про імпічмент чинного президента США.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Зазначимо, що Трамп часто називає Байдена "сонним", натякаючи на те, що той не здатний швидко реагувати і відповідати на питання.

Крім того Трамп заявив, що лише 25% американців хочуть його імпічменту.

"Це досить мало, враховуючи обсяг висвітлення фейкових новин, але досить багато, враховуючи той факт, що я нічого не зробив неправильно. Це всього лише продовження найбільшого шахрайського полювання на відьом в історії нашої країни", - наголосив американський президент.

Only 25 percent want the President Impeached, which is pretty low considering the volume of Fake News coverage, but pretty high considering the fact that I did NOTHING wrong. It is all just a continuation of the greatest Scam and Witch Hunt in the history of our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден вперше підтримав імпічмент президента, заявивши, що Дональда Трампа слід притягнути до відповідальності.

Нещодавно Трамп зізнався друзям і союзникам, що стурбований тим, що імпічмент "залишить плями" в його біографії. При цьому в Білому домі офіційно заявили про відмову співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент Трампа.