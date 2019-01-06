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Трамп отреагировал на задержание американца по обвинению в шпионаже в РФ

Новости » Политика    06.01.2019 - 22:23
Трамп отреагировал на задержание американца по обвинению в шпионаже в РФ
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По словам президента США, власти сейчас изучают этот вопрос

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на задержание в Российской Федерации американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

Глава США отметил, что власти сейчас занимаются изучением данной ситуации.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что РФ не должна использовать граждан Британии в качестве "пешек в дипломатических шахматных играх".

Кроме того, Хант отметил, что 48-летнему Вилану оказывается "всяческая поддержка". Как отмечается, Вилан родился в Канаде у британских родителей и переехал в США в детстве.

Как ранее сообщало РБК-Украина, 28 декабря работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержали в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже.

Добавим также, в начале января следствие предъявило обвинение в шпионаже ранее задержанному американцу Полу Уилану. Мужчине было предъявлено обвинение, однако, он его не признает. Его адвокат Владимир Жеребенков сообщал, что обжаловал меру пресечения для Уилана.

Также отметим, родственники Пола Уилана заявили, что он приехал в Москву на свадьбу.

Агентство также писало, что задержанный американец является гражданином Канады.

У задержанного в РФ Уилана 4 гражданства, - WP Задержанный в России американец имеет гражданства Ирландии и Канады
Новости Украины Дональд ТрампшпионажЗадержание
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