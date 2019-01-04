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Лондон отреагировал на задержание РФ экс-морпеха с британским гражданством

Новости » Политика    04.01.2019 - 16:01
Лондон отреагировал на задержание РФ экс-морпеха с британским гражданством
Фото: Джереми Хант (Wikipedia)

Хант отметил, что 48-летнему Вилану оказывается "всяческая поддержка"

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия не должна использовать граждан Британии в качестве "пешек в дипломатических шахматных играх". Об этом сообщает РБК-Украна со ссылкой на ВВС.

Хант об этом заявил после ареста бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана. Он отметил, что "крайне обеспокоен" по поводу экс-морпеха, который был задержан в РФ по подозрению в шпионаже.

"Физические лица не должны использоваться в качестве пешек в дипломатических шахматных играх", - заявил он.

Хант отметил, что 48-летнему Вилану оказывается "всяческая поддержка". Как отмечается, Вилан родился в Канаде у британских родителей и переехал в США в детстве.

Напомним, арестованный в Москве по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан является также гражданином Великобритании.

Отметим, 28 декабря работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки (США) из-за подозрения в шпионаже.

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