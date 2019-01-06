Трамп відреагував на затримання американця по звинуваченню у шпигунстві на РФ

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами президента США, влада зараз вивчає це питання

Американський лідер Дональд Трамп відреагував на затримання у Російській Федерації американця Пола Уілана за підозрою у шпигунстві у РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

Глава США зазначив, що влада зараз займається вивченням даної ситуації.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Великобританії Джеремі Хант заявив, що РФ не повинна використовувати громадян Британії у якості "пішаків у дипломатичних шахових іграх".

Крім того, Хант зазначив, що 48-річному Уілану надається "усіляка підтримка". Як зазначається, Уілан народився у Канаді у британських батьків і переїхав у США в дитинстві.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 28 грудня працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) затримали в Москві громадянина США за підозрою у шпигунстві.

Додамо також, на початку січня слідство висунуло звинувачення у шпигунстві раніше затриманому американцеві Полу Уілану. Чоловікові було пред'явлено звинувачення, проте, він його не визнає. Його адвокат Володимир Жеребенков повідомляв, що оскаржив запобіжний захід для Уілана.

Також відзначимо, родичі Пола Уілана заявили, що він приїхав до Москви на весілля.

Агентство також писало, що затриманий американець є громадянином Канади.