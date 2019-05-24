Трамп отправился с рабочим визитом в Японию

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

В программе визита американского лидера запланированы в основном встречи церемониального и развлекательного характера

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отправился в Японию с четырехдневным рабочим визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В программе визита американского лидера запланированы в основном встречи церемониального и развлекательного характера, хотя представитель Белого дома пообещал, что президент "объявит о некоторых существенных новостях" во время пребывания в Японии.

Во время пресс-конференции Трампа и японского премьер-министра Синдзо Абэ, которая запланирована на понедельник, 27 мая, будут оглашены "несколько очень интересных заявлений, касающихся всего спектра отношений" между Штатами и Японией.

Также 27 мая Трамп посетит государственный банкет, устроенный в его честь новым императором Нарухито, сыграет в гольф с премьер-министром Абэ и посетит чемпионат по сумо. Планируется, что президент США вручит победителю чемпионата "Кубок Трампа".

Синдзо Абэ планирует убедить Трампа в том, что следующий саммит "Большой двадцатки" нужно будет провести в японской Осаке. Кроме того, премьер Японии собирается убедить президента США в необходимости участия в саммите "Большой семерки", который состоится летом во Франции.

Отметим, Дональд Трамп станет первым мировым лидером, который посетит Японию с официальным визитом в новый период Рэйва, который начался 1 мая 2019 года после того, как на японский престол взошел новый император Нарухито.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме заявил, что не исключает заключения нового торгового соглашения между странами еще до его визита в Токио в мае.

Кроме того, премьер Японии Синдзо Абэ номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе".