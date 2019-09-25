Трамп отметил прогресс в отношениях Украины и РФ

Коллаж РБК-Украина

Трамп назвал улучшение отношений Украины с РФ заслугой Зеленского

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп видит прогресс в отношениях Украины и Российской Федерации. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Так, американский президент подчеркнул, что прогресс в отношениях Украины и России является заслугой Зеленского.

"Я вижу, что за то короткое время, что вы находитесь на посту (президента - ред.), вы уже достигли значительного прогресса в отношениях с Россией", - заявил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча проходит в рамках визита президента Зеленского в США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН. В начале встречи Зеленский пригласил главу Белого дома приехать в Украину.

Также РБК-Украина писало, что во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский высказался относительно необходимости поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Зеленский подчеркнул, что войну на Донбассе можно остановить только совместными усилиями Вашингтона и Европейского союза.

Кроме того, накануне официальной встречи Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой провел неформальную встречу с Дональдом Трампом и его женой Меланией.