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Трамп відзначив прогрес у відношеннях України та РФ

Новини » Політика    25.09.2019 - 21:52
Трамп відзначив прогрес у відношеннях України та РФ
Колаж РБК-Україна

Трамп назвав покращення відносин України з РФ заслугою Зеленського

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп бачить прогрес у відносинах України та Російської Федерації. Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН.

Так, американський президент наголосив, що прогрес у відносинах України та Росії є заслугою Зеленського.

"Я бачу, що за той короткий час, що ви перебуваєте на посаді (президента - ред.), ви вже досягли значного прогресу у відносинах з Росією", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч проходить в рамках візиту президента Зеленського до США для участі в засіданні Генеральної асамблеї ООН. На початку зустрічі Зеленський запросив главу Білого дому приїхати в Україну.

Також РБК-Україна писало, що під час зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський висловився щодо небхідності підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки. Зеленський наголосив, що війну на Донбасі можна зупинити лише спільними зусиллями Вашингтону та Європейського союзу.

Крім того, напередодні офіційної зустрічі Володимир Зеленський спільно зі своєю дружиною Оленою провів неформальну зустріч з Дональдом Трампом і його дружиною Меланією.

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