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Трамп отменил встречу с Путиным, а не перенес, - CNN

Новости » Политика    30.11.2018 - 18:26
Трамп отменил встречу с Путиным, а не перенес, - CNN
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

Оба президента хотели бы коротко переговорить в кулуарах саммита G20 в Аргентине

В Белом доме по поводу заявления американского президента Дональда Трампа об отказе встречаться с российским президентом Владимиром Путиным в Аргентине отметили, что запланированные ранее переговоры были отменены, и разговор о переносе не велся. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN со ссылкой на источник в администрации президента США.

Источник издания предполагает, что оба президента хотели бы коротко переговорить в кулуарах саммита G20 в Аргентине.

"Президент (Трамп, - ред.) объяснил отмену встречи отказом России освободить корабли и матросов украинского флота, захваченных во время конфронтации на море между двумя странами в минувшее воскресенье. По словам официального представителя Белого дома, Трамп и Путин не переносили своего заседания", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава положительно восприняла решение Трампа отменить встречу с президентом РФ во время саммита G20.

Добавим также, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Трамп решил отменить встречу с Путиным в самолете по пути на саммит G20. Она отметила, что по дороге на саммит в Аргентине Трамп провел беседы с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли, а также с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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Новости Украины G20Владимир ПутинКерченский мостДональд Трамп
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