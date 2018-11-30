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Трамп скасував зустріч із Путіним, а не переніс, - CNN

Новини » Політика    30.11.2018 - 18:26
Трамп скасував зустріч із Путіним, а не переніс, - CNN
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

Обидва президенти хотіли би переговорити коротко в кулуарах саміту G20 в Аргентині

У Білому домі з приводу заяви американського президента Дональда Трампа про відмову зустрічатися з російським президентом Володимиром Путіним в Аргентині наголосили, що заплановані раніше переговори були скасовані, й розмова про перенесення не велася. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN із посиланням на джерело в адміністрації президента США.

Джерело видання припускає, що обидва президенти хотіли би переговорити коротко в кулуарах саміту G20 в Аргентині.

"Президент (Трамп, - ред.) пояснив скасування зустрічі відмовою Росії звільнити кораблі й матросів українського флоту, захоплених під час конфронтації на морі між двома країнами минулої неділі. За словами офіційного представника Білого дому, Трамп і Путін не переносили свого засідання", - наводить слова телеканал пояснення американського чиновника.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що Варшава позитивно сприйняла рішення Трампа скасувати зустріч з президентом РФ під час саміту G20.

Додамо також, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс розповіла, що Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним у літаку по дорозі на саміт G20. Вона зазначила, що по дорозі на саміт в Аргентині Трамп провів бесіди з держсекретарем Майком Помпео, главою апарату Білого дому Джоном Келлі, а також з радником з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

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