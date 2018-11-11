Трамп отменил посещение американского военного кладбища из-за дождя

Фото: Дональд Трамп (YouTube Screenshot)

Поступок Трампа вызвал большую критику среди американских политиков

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп отменил посещение военного кладбища во Франции, где похоронены погибшие 100 лет назад американские военные, из-за дождя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Белого дома заявил, что решение было вызвано в связи с погодными условиями и вызывало опасения по поводу безопасности в спешно устроенном кортеже.

"Участие было отменено из-за расписания и материально-технических трудностей, вызванных погодными условиями", - сказано в заявлении Белого дома.

Так как других лидеров не остановили погодные условия, и они отправились на траурные церемонии, поступок президента США был подвергнут большой критике.

Бывший спичрайтер Джорджа Буша Дэвил Фарм назвал поступок Трамп возмутительным.

"Это просто возмутительно, что наш президент не хочет почтить память погибших во Франции солдат, а вместо этого остается в гостинице и смотрит телевизор", - заявил Фарм.

Также бывший заместитель советника по национальной безопасности Бен Родс напомнил президенту постоянные упоминания темы армии в предвыборных обещаниях.

"Трампу ничего не мешает использовать тему армии в своих предвыборных выступлениях. И его смущает вероятность дождя, когда надо поехать и посетить могилы тех, кто погиб во славу Америки", - сказал Родс.

Напомним, Туск раскритиковал политику Трампа в ЕС. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что теперешняя политика администрации США является первой за всю историю, которая относится к объединенной Европе "без особого энтузиазма" и это "мягко сформулировано".