Туск раскритиковал политику Трампа в ЕС

Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Туск считает, что лидер США относиться к объединенной Европе без должного "энтузиазма"

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп выступает против "единой и сильной Европы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Туск заявил, что теперешняя политика администрации США является первой за всю историю, которая относится к объединенной Европе "без особого энтузиазма" и это "мягко сформулировано".

Европейский лидер сообщил, что в своих обвинениях в сторону Трампа он основывался только на фактах, а не на пропаганде. Туск напомнил президенту США об его участии в июньском саммите G7 в Канаде. Тогда Трамп "практически собственной рукой" вычеркнул из итогового заявления саммита пассаж о том, что участники уважают порядок, который базируется на принципах и ценностях большой семерки. Он отметил, что этот пассаж присутствовал всегда.

Напомним, Глава Европейского Совета Дональд Туск во время своего выступления на Конгрессе Европейской Народной Партии 8 ноября заявил, что если кто-то поддерживает российскую агрессию в Украине, то не может называться христианским демократом. Также он отметил, что нельзя согласиться с утверждением, что эффективная защита европейской границы, территории и самобытности означает отказ от правил либеральной демократии.