Трамп скасував відвідування американського військового цвинтаря через дощ

Фото: Дональд Трамп (YouTube Screenshot)

Вчинок Трампа викликав велику критику серед американських політиків

У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп скасував відвідування військового цвинтаря у Франції, де поховані загиблі 100 років тому американські військові, через дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник Білого дому заявив, що рішення було викликано у зв'язку з погодними умовами і викликало побоювання з приводу безпеки в спішно влаштованому кортежі.

"Участь було скасовано з-за розкладу і матеріально-технічних труднощів, викликаних погодними умовами", - сказано в заяві Білого дому.

Так як інших лідерів не зупинили погодні умови, і вони відправилися на траурні церемонії, вчинок президента США був підданий великій критиці.

Колишній спічрайтер Джорджа Буша Девіл Фарм назвав вчинок Трамп обурливим.

"Це просто обурливо, що наш президент не хоче вшанувати пам'ять загиблих у Франції солдатів, а замість цього залишається у готелі і дивиться телевізор", - заявив Фарм.

Також колишній заступник радника з національної безпеки Бен Родс нагадав президенту постійні згадки теми армії в передвиборних обіцянках.

"Трампу нічого не заважає використовувати тему армії у своїх передвиборних виступах. І його бентежить ймовірність дощу, коли треба поїхати і відвідати могили тих, хто загинув на славу Америки", - сказав Родс.

Нагадаємо, Туск розкритикував політику Трампа в ЄС. Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що теперішня політика адміністрації США є першою за всю історію, яка відноситься до об'єднаної Європи "без особливого ентузіазму" і це "м'яко сформульовано".