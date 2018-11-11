ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Трамп скасував відвідування американського військового цвинтаря через дощ

Новини » Політика    11.11.2018 - 08:44
Фото: Дональд Трамп (YouTube Screenshot)
Фото: Дональд Трамп (YouTube Screenshot)

Вчинок Трампа викликав велику критику серед американських політиків

У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп скасував відвідування військового цвинтаря у Франції, де поховані загиблі 100 років тому американські військові, через дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник Білого дому заявив, що рішення було викликано у зв'язку з погодними умовами і викликало побоювання з приводу безпеки в спішно влаштованому кортежі.

"Участь було скасовано з-за розкладу і матеріально-технічних труднощів, викликаних погодними умовами", - сказано в заяві Білого дому.

Так як інших лідерів не зупинили погодні умови, і вони відправилися на траурні церемонії, вчинок президента США був підданий великій критиці.

Колишній спічрайтер Джорджа Буша Девіл Фарм назвав вчинок Трамп обурливим.

"Це просто обурливо, що наш президент не хоче вшанувати пам'ять загиблих у Франції солдатів, а замість цього залишається у готелі і дивиться телевізор", - заявив Фарм.

Також колишній заступник радника з національної безпеки Бен Родс нагадав президенту постійні згадки теми армії в передвиборних обіцянках.

"Трампу нічого не заважає використовувати тему армії у своїх передвиборних виступах. І його бентежить ймовірність дощу, коли треба поїхати і відвідати могили тих, хто загинув на славу Америки", - сказав Родс.

Нагадаємо, Туск розкритикував політику Трампа в ЄС. Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що теперішня політика адміністрації США є першою за всю історію, яка відноситься до об'єднаної Європи "без особливого ентузіазму" і це "м'яко сформульовано".

 

Трамп нагородив посмертно Елвіса Преслі медаллю Свободи Трамп під час візиту до Парижа проведе переговори з Макроном
Новини України ФранціяДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся