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Интервью

Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах

НовостиПолитика    20.03.2018 - 09:13
Фото: Дональд Трамп, президент США (un.org)
Фото: Дональд Трамп, президент США (un.org)

США готовы сотрудничать с Россией только если это соответствует общим интересам

Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина и Дональд Трамп не позвонит поприветствовать победу Владимира Путина, переизбранного в качестве президента России. Об этом рассказал представитель Белого дома Хоган Джидли на борту президентского самолета, сообщает Reuters.

В частности, в материале издания отмечается, что результаты голосования в России не стали для Белого дома сюрпризом, и Дональд Трамп не будет приветствовать победу российского лидера. "Мы не удивлены результатом", - отметил чиновник, комментируя результаты выборов.

Кроме того, представитель Белого дома сообщил журналистам, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.

"Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам", - сказал Джидли.

Напомним, как сообщалось ранее, Европейский союз (ЕС) не признал итоги голосования в оккупированном Россией Крыму в рамках выборов президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.

Не остались в стороне Франция и Польша, там отметили поддержку территориальной целостности Украины и заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму не могут считаться законными.

 

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Теги: Владимир Путин, выборы, Дональд Трамп
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