Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах

Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина и Дональд Трамп не позвонит поприветствовать победу Владимира Путина, переизбранного в качестве президента России. Об этом рассказал представитель Белого дома Хоган Джидли на борту президентского самолета, сообщает Reuters.

В частности, в материале издания отмечается, что результаты голосования в России не стали для Белого дома сюрпризом, и Дональд Трамп не будет приветствовать победу российского лидера. "Мы не удивлены результатом", - отметил чиновник, комментируя результаты выборов.

Кроме того, представитель Белого дома сообщил журналистам, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.

"Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам", - сказал Джидли.

Напомним, как сообщалось ранее, Европейский союз (ЕС) не признал итоги голосования в оккупированном Россией Крыму в рамках выборов президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.

Не остались в стороне Франция и Польша, там отметили поддержку территориальной целостности Украины и заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму не могут считаться законными.