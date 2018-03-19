Выборы президента РФ: Польша не признает итоги голосования в оккупированном Крыму

В Польше отметили поддержку территориальной целостности Украины и заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму не могут считаться законными. Об этом сообщает "Польское радио".

"Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и признаем Крым частью украинского государства; это также означает, что президентские выборы на полуострове, проведенные властями Российской Федерации, не могут считаться законными", - заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

Кроме того, в МИД Польши напомнили, что Польша, совместно с целым трансатлантическим сообществом, выступает против действий России в отношении Украины.

Напомним, что также Франция не признает итоги выборов президента России в оккупированном Крыму.

Отметим, что по результатам подсчета 99,75% бюллетеней на выборах в России нынешний президент - Владимир Путин набрал больше 76,67 % голосов.