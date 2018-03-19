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Выборы президента РФ: Польша не признает итоги голосования в оккупированном Крыму

НовостиПолитика    19.03.2018 - 11:30
Фото: флаги Украины и Польши (poland.gov.pl)
Фото: флаги Украины и Польши (poland.gov.pl)

В Польше отметили поддержку территориальной целостности Украины

В Польше отметили поддержку территориальной целостности Украины и заявили, что выборы  президента России в оккупированном Крыму не могут считаться законными. Об этом сообщает "Польское радио".

 "Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и признаем Крым частью украинского государства; это также означает, что президентские выборы на полуострове, проведенные властями Российской Федерации, не могут считаться законными", - заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

Кроме того, в МИД Польши напомнили, что Польша, совместно с целым трансатлантическим сообществом, выступает против действий России в отношении Украины.

Напомним, что также Франция не признает итоги выборов президента России в оккупированном Крыму.

Отметим, что по результатам подсчета 99,75% бюллетеней на выборах в России нынешний президент - Владимир Путин набрал больше 76,67 % голосов.

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Теги: Российская Федерация, Крым, Польша, выборы
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